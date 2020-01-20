***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2020 17:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.857 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy ARK Serbest (Döviz) Özel Fon'a ait izahnameler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813566
BIST
17:27122.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.112,19
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:275,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:276,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:27296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,90
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.329.786
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.974.518
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|40.414.588
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,56
|27.874.622
|% 19,81
|
|HUBVC
|29,64
|31.675.084
|% 16,78
|
|DAGHL
|4,67
|24.583.169
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|1.297.425.784
|% 0,40
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,02
|476.158.578
|% 1,00
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|276.834.863
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.240.708
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6683
|7,7068
|% 0,36
|
|Frank
|6,0817
|6,1183
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5727
|1,5806
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38ACSEL
Yüzde 7.36 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 588 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 122, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 769.00 milyon TL de
-
17:36OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 133, 503 adet işlem
-
17:36OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 133, 503 adet işlem
-
17:35GYHOL
Yüzde 4.98 oranında artışla 16.65 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 087 adet işlem