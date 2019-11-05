***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.11.2019 14:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796561
BIST
15:46100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 411,58
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:465,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:466,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:46277,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,18
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|174.373.274
|% 15,64
|
|HATEK
|5,82
|34.442.481
|% 15,48
|
|QNBFL
|36,14
|6.295.711
|% 14,95
|
|BOYP
|15,93
|4.202.335
|% 9,94
|
|ANELE
|2,34
|30.775.267
|% 8,33
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,98
|206.651
|% -9,64
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,86
|555.939.111
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,24
|262.990.652
|% -0,44
|
|EREGL
|6,87
|226.654.900
|% 2,69
|
|GSRAY
|1,70
|190.133.676
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|182.819.029
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,24
|262.990.652
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,70
|190.133.676
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|174.373.274
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,39
|78.480.332
|% 2,96
|
|PETKM
|3,53
|178.300.497
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3872
|7,4242
|% 0,24
|
|Frank
|5,7706
|5,8054
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-6,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|0,37
|
|Yarım
|884
|907
|0,18
|
|Çeyrek
|443
|453
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|0,49
|