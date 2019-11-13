***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2019 14:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798646
BIST
15:25104.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 593,28
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:255,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0218
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:256,3364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:25271,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 271,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,18
|115.341.281
|% 13,98
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.687.403
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.676.531
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.006.162
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,45
|27.813.888
|% -4,43
|
|THYAO
|13,32
|1.029.417.117
|% -0,15
|
|PGSUS
|75,10
|411.269.556
|% 5,63
|
|ASELS
|19,14
|295.615.935
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,33
|269.094.421
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|260.368.168
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|178.544.738
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|269.094.421
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.029.417.117
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,21
|60.558.199
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.141.238
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3628
|7,3997
|% -0,56
|
|Frank
|5,7878
|5,8226
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5292
|1,5369
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,81
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.835
|4,06
|
|Yarım
|865
|888
|1,96
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,99
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,50
|61,50
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:37ARMDA
Yüzde 4.81 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 995 adet işlem
-
15:36YUNSA
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 616, 728 adet işlem
-
15:35ARSAN
Yüzde 6.25 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 981, 605 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 534, 75 artarak (% 0.42 ) 129, 222
-
15:34XU100
Endeks 104, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 790.00 milyon TL de