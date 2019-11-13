GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3478
|7,3846
|% -0,76
|Frank
|5,7777
|5,8125
|% -0,32
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% -0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|6,09
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,57
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|Yarım
|865
|887
|1,05
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|0,24
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 104, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 8, 663.00 milyon TL de
- 17:59ATLAS Yüzde 4.72 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 548, 269 adet işlem
- 17:58SNPAM Yüzde 5.17 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 703 adet işlem
- 17:57AVTUR Yüzde 9.15 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 989, 223 adet işlem
- 17:55DERIM Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem