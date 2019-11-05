***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.11.2019 14:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796565
BIST
15:46100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 411,58
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:465,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:466,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:46277,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,18
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|HATEK
|5,82
|34.661.267
|% 15,48
|
|QNBFL
|36,12
|6.325.596
|% 14,89
|
|BOYP
|15,88
|4.217.975
|% 9,59
|
|ANELE
|2,33
|30.889.001
|% 7,87
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,98
|207.970
|% -9,64
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,86
|558.477.760
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|EREGL
|6,88
|227.512.363
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|183.102.870
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,41
|79.335.110
|% 4,44
|
|PETKM
|3,53
|178.318.967
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3902
|7,4273
|% 0,28
|
|Frank
|5,7730
|5,8078
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.501
|-7,76
|
|Altın Gr.
|277
|278
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-0,02
|
|Yarım
|883
|906
|-0,01
|
|Çeyrek
|443
|453
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00IZMDC
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 758, 830 adet işlem
-
15:59QNBFL
Yüzde 14.89 oranında artışla 36.12 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 264 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 625, 77 artarak (% 0.51 ) 124, 058
-
15:58XU100
Endeks 100, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 624.00 milyon TL de
-
15:58GSRAY
Yüzde 6.92 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 639, 627 adet işlem