***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2019 14:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798619
BIST
15:22104.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 562,17
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:225,7574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0211
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:226,3389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:22271,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 271,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,18
|115.049.049
|% 13,98
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.672.991
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.676.531
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.005.692
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,44
|27.654.524
|% -4,71
|
|THYAO
|13,32
|1.029.220.074
|% -0,15
|
|PGSUS
|74,90
|406.123.351
|% 5,34
|
|ASELS
|19,15
|293.470.219
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,33
|269.078.966
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|260.243.062
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|178.390.025
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|269.078.966
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.029.220.074
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,21
|60.473.047
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.098.538
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3589
|7,3958
|% -0,61
|
|Frank
|5,7857
|5,8205
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,21
|
|Yarım
|866
|888
|2,03
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,02
|
Seans Raporu
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15:36YUNSA
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15:34XU030
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15:34XU100
Endeks 104, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 790.00 milyon TL de
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15:33GLBMD
Yüzde 6.50 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 709, 759 adet işlem