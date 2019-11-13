***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2019 14:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798630
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27270,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,17
|116.470.208
|% 13,62
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.706.168
|% 8,98
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.015.687
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,44
|27.960.600
|% -4,71
|
|THYAO
|13,31
|1.042.377.995
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,40
|423.634.259
|% 6,05
|
|ASELS
|19,14
|299.839.857
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,33
|271.867.555
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.821.275
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,36
|178.972.814
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,33
|271.867.555
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.042.377.995
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,21
|60.645.654
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.443.953
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3626
|7,3995
|% -0,56
|
|Frank
|5,7879
|5,8228
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,84
|
|Yarım
|866
|888
|2,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|