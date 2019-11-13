***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2019 14:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798636
BIST
15:47104.680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 707,73
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:475,7560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0225
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:476,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0285
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:47271,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 271,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,80
|62.852.441
|% 16,67
|
|AYEN
|3,13
|119.555.270
|% 12,19
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,38
|17.903.482
|% 9,23
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.034.637
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|AKENR
|0,74
|14.663.822
|% -3,90
|
|THYAO
|13,35
|1.092.207.705
|% 0,07
|
|PGSUS
|75,30
|441.739.595
|% 5,91
|
|ASELS
|19,25
|371.670.789
|% 1,00
|
|KRDMD
|2,34
|273.152.041
|% 2,18
|
|GARAN
|9,91
|264.169.533
|% 0,92
|
|OZGYO
|1,37
|181.319.867
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,34
|273.152.041
|% 2,18
|
|THYAO
|13,35
|1.092.207.705
|% 0,07
|
|CEMAS
|1,20
|61.247.337
|% -2,44
|
|ISFIN
|2,67
|116.592.000
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3635
|7,4004
|% -0,55
|
|Frank
|5,7897
|5,8246
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,44
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.800
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,84
|
|Yarım
|866
|888
|2,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|-0,59
|
Seans Raporu
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15:58RTALB
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 330, 053 adet işlem
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15:57MEPET
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 340, 841 adet işlem
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15:55GSDHO
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 614, 252 adet işlem
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TTKOM, EREGL
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15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 580, 79 artarak (% 0.58 ) 100, 566