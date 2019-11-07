***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 16:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-Ekim 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797237
BIST
18:00103.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.378,42
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.541
En Düşük
101.812
18:005,7361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0132
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:006,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3478
18:00273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,05
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|PINSU
|1,96
|7.586.870
|% 18,79
|
|TIRE
|1,98
|118.934.533
|% 18,56
|
|BOSSA
|6,45
|49.970.763
|% 16,22
|
|CMENT
|13,16
|15.434.351
|% 12,86
|
|ODAS
|1,56
|123.183.386
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,27
|58.824.721
|% -9,61
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,82
|18.181.904
|% -8,32
|
|DOBUR
|3,89
|18.330.934
|% -6,49
|
|THYAO
|12,64
|2.305.258.602
|% 5,86
|
|PETKM
|3,69
|621.032.263
|% 3,94
|
|GARAN
|9,75
|504.167.666
|% 2,74
|
|ASELS
|18,94
|481.243.992
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|348.461.274
|% 2,64
|
|THYAO
|12,64
|2.305.258.602
|% 5,86
|
|PETKM
|3,69
|621.032.263
|% 3,94
|
|KRDMD
|2,33
|348.461.274
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,48
|43.663.536
|% 4,35
|
|YGYO
|0,48
|41.862.158
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3350
|7,3718
|% -0,47
|
|Frank
|5,7479
|5,7825
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5245
|1,5321
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,22
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,49
|62,49
|0,75
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