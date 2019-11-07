***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 16:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-Ekim 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797238
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0130
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3464
18:05273,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -1,84
|Açılış
|: 273,82
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.273.595
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.331.889
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,36
|50.940.137
|% 14,59
|
|CMENT
|13,21
|15.529.602
|% 13,29
|
|ODAS
|1,56
|124.736.467
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.256.153
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.597.605
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|GARAN
|9,73
|511.828.695
|% 2,53
|
|ASELS
|18,94
|484.461.933
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,48
|43.727.961
|% 4,35
|
|YGYO
|0,49
|42.024.223
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3350
|7,3718
|% -0,47
|
|Frank
|5,7489
|5,7835
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5254
|1,5330
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,04
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|0,84
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