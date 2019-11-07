***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 16:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-Ekim 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797252
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,98
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,78
|251.754
|% 9,88
|
|SMART
|2,85
|67.169.375
|% 8,78
|
|TGSAS
|3,41
|22.271.915
|% 7,57
|
|SAYAS
|1,31
|3.411.915
|% 7,38
|
|IZFAS
|1,77
|302.353
|% 6,63
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KPHOL
|2,56
|67.922
|% -5,19
|
|YAPRK
|4,04
|711.710
|% -3,81
|
|HATEK
|5,42
|9.767.610
|% -3,56
|
|DOKTA
|32,00
|294.548
|% -3,03
|
|TTKOM
|6,58
|196.047.336
|% 2,81
|
|TKFEN
|17,95
|166.509.486
|% 4,18
|
|PGSUS
|62,40
|153.765.316
|% 0,08
|
|HALKB
|5,51
|139.830.847
|% 2,23
|
|VAKBN
|4,64
|127.656.323
|% 3,11
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|EKGYO
|1,29
|92.974.711
|% 4,88
|
|TTKOM
|6,58
|196.047.336
|% 2,81
|
|VAKBN
|4,64
|127.656.323
|% 3,11
|
|HALKB
|5,51
|139.830.847
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3319
|7,3687
|% -0,51
|
|Frank
|5,7486
|5,7832
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5249
|1,5326
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,04
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|0,84
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