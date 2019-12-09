***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.12.2019 10:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Kasım 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802470
BIST
14:44108.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,47
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:445,8047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:446,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:44272,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,18
|Açılış
|: 273,00
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|5.834.466
|% 14,47
|
|CEMAS
|1,59
|130.416.021
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,47
|25.511.877
|% 12,27
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.588.866
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|DERAS
|3,55
|7.485.805
|% -7,07
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,85
|752.788.290
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,12
|385.282.205
|% 2,30
|
|ASELS
|19,63
|352.454.581
|% 1,45
|
|TUPRS
|122,80
|247.208.079
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|217.463.478
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|217.463.478
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|100.335.159
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,12
|385.282.205
|% 2,30
|
|IHLGM
|0,88
|83.223.516
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,59
|130.416.021
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6151
|7,6533
|% 0,44
|
|Frank
|5,8351
|5,8702
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5426
|1,5503
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
|