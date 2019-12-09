***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.12.2019 10:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Kasım 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802477
BIST
14:37108.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,29
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:375,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0176
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:376,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:37272,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,98
|Açılış
|: 272,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,51
|5.783.830
|% 14,98
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|GLRYH
|2,46
|25.179.192
|% 11,82
|
|KERVN
|0,55
|907.677
|% 10,00
|
|SMART
|7,66
|2.572.052
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,27
|11.628.054
|% -7,38
|
|FMIZP
|30,62
|8.539.809
|% -7,16
|
|THYAO
|13,81
|722.334.557
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,18
|353.726.527
|% 4,26
|
|ASELS
|19,60
|341.900.665
|% 1,29
|
|TUPRS
|122,80
|246.946.951
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.206.429
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.206.429
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.763.067
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,18
|353.726.527
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,88
|82.684.484
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6109
|7,6491
|% 0,39
|
|Frank
|5,8293
|5,8644
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5412
|1,5489
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,60
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,70
|
|Yarım
|870
|893
|3,72
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|