***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
19.11.2019 10:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799598
BIST
12:52106.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:525,7221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:526,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:52269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,84
|Açılış
|: 269,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.774.252
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.061.316
|% 11,36
|
|YUNSA
|7,77
|62.461.540
|% 10,21
|
|ATLAS
|1,21
|9.672.901
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,13
|25.799.635
|% -5,33
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.956.210
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.439.630
|% -3,66
|
|THYAO
|14,08
|1.117.358.670
|% -0,98
|
|ASELS
|19,59
|354.883.447
|% 1,61
|
|TUPRS
|126,20
|242.664.140
|% 1,94
|
|GARAN
|10,20
|182.767.701
|% 0,59
|
|PGSUS
|76,75
|173.881.713
|% -0,13
|
|HURGZ
|1,37
|131.555.334
|% 7,87
|
|EKGYO
|1,38
|121.991.529
|% 1,47
|
|THYAO
|14,08
|1.117.358.670
|% -0,98
|
|KRDMD
|2,35
|173.867.353
|% -1,26
|
|TSKB
|1,00
|50.196.965
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.468
|-4,25
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,92
|61,92
|-0,52
|