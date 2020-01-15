***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.trYönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBahadır TONGUÇ Direktör Portföy Yöneticisi 2008-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi , 2015-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür 2019-... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 202006-301296Mehmet Fatih KAYA Direktör Portföy Yöneticisi 2011-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2015-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür / 2019-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 202600-300720Hakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717Serkan SARAÇ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759Uğur İDGÜ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Bütçesi ve Performans İzleme/Yönetmen 10.2015-12.2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi/Yönetmen 2016-2017-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Performans İzleme ve Risk Bütçesi/Yönetici 02.2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Mutlak Getirili Ürünler/Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204874-302268Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149Mehmet Alp ERTEKİN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 / Erste Yatırım - Araştırma Asistanı 2013 - 2014 / Ernst & Young - Denetim Asistanı 2014 - 2017 / Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 207255-309530Engin EFECİK Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 – Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 907983-309469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812906BIST