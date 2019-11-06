BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,30
|21.738.861
|% 14,74
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|AVGYO
|1,28
|43.604.415
|% 9,40
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3937
|7,4307
|% 0,07
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,00
|Riyal
|1,5290
|1,5366
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,87
|Altın Gr.
|275
|275
|0,78
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-0,55
Seans Raporu
- 12:12DENIZ Yüzde -5.78 oranında düşüşle 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 349 adet işlem
- 12:09XU100 Endeks 100, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 2, 582.00 milyon TL de
- 12:09FENER Yüzde -3.10 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 913, 299 adet işlem
- 12:08GLBMD Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 721 adet işlem
- 12:06GLBMD Yüzde -4.80 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 719 adet işlem