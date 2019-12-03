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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

03.12.2019 16:35
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

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Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801539


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106.790
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 19,45 32.303.318 % 19,99  
FONET 5,56 54.972.645 % 19,83  
YUNSA 10,40 104.072.848 % 19,54  
SMART 8,31 155.715.601 % 17,04  
MAALT 32,80 18.589.579 % 15,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4575 7,4949 % 0,59  
Frank 5,8084 5,8434 % 0,66  
Riyal 1,5295 1,5371 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 16,00  
Altın Gr. 274 274 3,42  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,12 17,16 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,98 60,98 0,06  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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