***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









Şirketimizin 24.09.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu, kurumun 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Ek'te ilgili Yönetim Kurulu Kararı, Üst Yazı ve İhraç Belgesini bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798423BIST