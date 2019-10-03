***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24 Eylül 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 2,500,000,000._ TL (İki Milyar BeşYüzBinTürk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, sözleşme ile her tür mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent Gülbahçe, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topçu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine oybirliği karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789972BIST