***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-75.380 -75.380 -75.380Diğer Düzeltmeler49.885.512 -49.885.512Düzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381Transferler3.829 -3.829Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.903.415 57.903.415 1.339.950 59.243.365Kar Payları-483.199 -483.199Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-321 1.811 46.699 48.189 -109.569 -61.380Dönem Sonu Bakiyeler13 8.327.648 6.131.677 -862.871 2.182.731 102.240.657 57.903.415 175.923.257 35.471.910 211.395.167Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Diğer Düzeltmeler60.655.029 -60.655.029Düzeltmelerden Sonraki Tutar8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997Transferler4.195 -4.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.622.266 103.622.266 2.820.468 106.442.734Kar Payları-679.647 -679.647Dönem Sonu Bakiyeler13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.891.491 103.622.266 282.163.951 38.482.133 320.646.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.370.921 32.731.196Dönem Karı (Zararı)106.442.734 59.243.365Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.149.790 -15.095.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 9.733.033 4.566.229Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.451.522 20.719.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.991.475 20.921.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler460.047 -201.599Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-772.481 -2.046.764Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.245.489 -2.888.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-17.966.411 -7.264.341Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.720.922 4.375.810Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.996.112 -13.691.351Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-922.167 -38.335.124Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.450.816 -38.289.238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.372.983 -45.886Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.933.871 16.580.464Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.611 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-24.611 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.679.589 9.867.187Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-52.982.034 -6.460.394Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.119.658 4.580.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-112.871.631 -71.786.658Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)203.727 -771.475Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-596.023 -1.673.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.689.293 89.891.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.263 -3.912.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.912.935 54.015.032Alınan Faiz18.177.745 6.443.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-533.954 -583.589Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.216.221 -15.732.622Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.969.584 -11.411.157YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.885.387 -1.441.589Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.001 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.001 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.707.869 -3.488.353Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.066.377 -2.979.262Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.641.492 -509.091Alınan Temettüler772.481 2.046.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.165.259 -4.550.589Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -61.380Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.929.272 369.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.993.725 0Ödenen Temettüler-679.647 -483.199Ödenen Faiz-3.421.159 -4.375.810YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.320.275 26.739.018Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.738.817 13.691.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.581.458 40.430.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 102.000.815 71.685.101DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 138.582.273 112.115.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 137.507.767 102.222.128Finansal Yatırımlar6 139.738.494 84.383.477Ticari Alacaklar7 4.379.095 174.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 28.247 323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.350.848 174.629Diğer Alacaklar8 261.577.478 148.705.847İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 92.808.096 100.724.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar168.769.382 47.981.359Türev Araçlar7.468.793 6.263.994Peşin Ödenmiş Giderler1.666.098 1.869.825Diğer Dönen Varlıklar30.320 27.057ARA TOPLAM552.368.045 343.647.280TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR552.368.045 343.647.280DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 296.641 296.641Maddi Duran Varlıklar9 10.120.899 10.916.341Kullanım Hakkı Varlıkları2.3 20.237.463 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.383.944 4.031.139Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.422.538 2.846.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.461.485 18.090.660TOPLAM VARLIKLAR592.829.530 361.737.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.356.456 87.940İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.356.456 87.940Banka Kredileri18 2.017.212 87.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 339.244 0Ticari Borçlar7 1.425.999 2.022.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 55.668 94.014İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.370.331 1.928.008Diğer Borçlar8 206.605.353 118.916.060İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 146.350.265 75.541.876İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar60.255.088 43.374.184Türev Araçlar4.914.758 2.259.143Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 10.612.851 4.319.202Kısa Vadeli Karşılıklar19.912.131 14.698.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 17.893.043 13.139.585Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.019.088 1.559.041ARA TOPLAM245.827.548 142.302.993TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.827.548 142.302.993UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.069.469 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.732.892 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 12.732.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.336.577 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 8.336.577 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.286.429 4.551.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.286.429 4.551.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.355.898 4.551.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.183.446 146.854.943ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar282.163.951 178.541.685Ödenmiş Sermaye13 8.327.648 8.327.648Sermaye Düzeltme Farkları6.131.677 6.131.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-996.057 -996.057Diğer Kazançlar (Kayıplar)-996.057 -996.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.186.926 2.182.731Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 162.891.491 102.240.657Net Dönem Karı veya Zararı103.622.266 60.655.029Kontrol Gücü Olmayan Paylar38.482.133 36.341.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.646.084 214.882.997TOPLAM KAYNAKLAR592.829.530 361.737.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.815.356.666 4.755.121.256 1.430.697.867 278.661.798Satışların Maliyeti14 -3.611.985.720 -4.556.630.358 -1.358.636.565 -212.557.156TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.370.946 198.490.898 72.061.302 66.104.642BRÜT KAR (ZARAR)203.370.946 198.490.898 72.061.302 66.104.642Genel Yönetim Giderleri-121.474.225 -120.784.701 -39.224.898 -40.847.271Pazarlama Giderleri-2.655.332 -1.715.887 -959.040 783.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.791.057 9.399.058 1.760.810 6.243.608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.049.312 -26.839.001 -3.086.614 -25.636.240ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.983.134 58.550.367 30.551.560 6.647.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler797.092 2.046.764 2.615 252.213FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.780.226 60.597.131 30.554.175 6.900.186Finansman Gelirleri16 66.659.293 21.813.188 22.385.111 11.928.320Finansman Giderleri16 -12.062.914 -6.586.490 -1.124.437 -445.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)135.376.605 75.823.829 51.814.849 18.383.178Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.933.871 -16.580.464 -10.962.721 -3.784.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -31.509.870 -10.787.165 -11.226.863 3.560.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 2.575.999 -5.793.299 264.142 -7.345.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963DÖNEM KARI (ZARARI)106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.820.468 1.339.950 808.041 1.157.594Ana Ortaklık Payları103.622.266 57.903.415 40.044.087 13.441.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.820.468 1.339.950 808.041 1.157.594Ana Ortaklık Payları103.622.266 57.903.415 40.044.087 13.441.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795027BIST