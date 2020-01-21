***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 10:22
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813684
BIST
10:58122.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -586,18
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:585,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:586,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:58297,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 297,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6865
|7,7251
|% 0,14
|
|Frank
|6,1011
|6,1379
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,65
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