***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Açıklamalar01/01/2019-31/12/2019 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814950BIST