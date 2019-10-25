***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567Transferler9 0 0 105.968 2.013.392 -2.119.360 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.390.179 1.390.179 1.390.179Kar Payları9 0 0 0 -498.000 0 -498.000 -498.000Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 -103.528 691.563 2.828.532 1.390.179 36.806.746 36.806.746Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler9 0 0 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.926.196 2.926.196 2.926.196Sermaye Arttırımı9 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000Kar Payları9 0 0 0 -2.203.250 0 -2.203.250 -2.203.250Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.926.196 39.931.685 39.931.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.542.391 5.792.316Dönem Karı (Zararı)2.926.196 1.390.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.051.187 -1.333.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 20.349 18.815Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.952 32.253Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler10 -221.168 -394.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.010.215 -1.428.730Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.010.215 -1.428.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-934.105 438.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.409.251 3.926.430Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.463.410 4.234.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.105 155.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.155.789 -40.922Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.189 -422.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-181.654 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.284.260 3.983.407Alınan Temettüler10 221.168 394.130Alınan Faiz3.036.963 1.414.779YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.613 -22.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -35.613 -22.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-703.250 -498.000Ödenen Temettüler9 -703.250 -498.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.803.528 5.271.494NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.803.528 5.271.494DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.113.868 3.997.593DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.917.396 9.269.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.911.313 11.517.386Finansal Yatırımlar4 20.205.375 24.389.013Ticari Alacaklar28.322 398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 28.247 323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75 75Diğer Alacaklar1.222.773 2.172.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.222.773 2.172.515Türev Araçlar23.740 0Peşin Ödenmiş Giderler26.572 20.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.572 20.784Diğer Dönen Varlıklar30.320 27.057İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.320 27.057ARA TOPLAM40.448.415 38.127.153TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.448.415 38.127.153DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5 64.938 47.727Kullanım Hakkı Varlıkları1.292.402 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 29.284 31.231TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.386.624 78.958TOPLAM VARLIKLAR41.835.039 38.206.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar86.735 88.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 51.153 48.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.582 40.769Diğer Borçlar89.181 92.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar89.173 92.245Türev Araçlar0 21.970Kısa Vadeli Karşılıklar66.710 45.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 66.710 45.194ARA TOPLAM242.626 248.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.626 248.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.376.403 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar755.045 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar755.045 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar621.358 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar621.358 0Uzun Vadeli Karşılıklar284.325 249.073Çalışanlara Sağlanan Fayd 1.660.728 249.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.903.354 497.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.931.685 37.708.739Ödenmiş Sermaye9 35.000.000 33.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-133.209 -133.209Diğer Kazançlar (Kayıplar)-133.209 -133.209Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 807.656 691.563Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 1.331.042 1.328.532Net Dönem Karı veya Zararı2.926.196 2.321.853TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.931.685 37.708.739TOPLAM KAYNAKLAR41.835.039 38.206.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 14.210.936 23.189.712 3.636.462 9.973.834Satışların Maliyeti10 -8.020.880 -19.214.097 -1.740.601 -7.942.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.190.056 3.975.615 1.895.861 2.031.396BRÜT KAR (ZARAR)10 6.190.056 3.975.615 1.895.861 2.031.396Genel Yönetim Giderleri11 -3.043.528 -2.587.760 -1.025.567 -836.182Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler108.396 17.348 35.735 6.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-182.614 -15.024 -20.231 -110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.072.310 1.390.179 885.798 1.201.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.072.310 1.390.179 885.798 1.201.593Finansman Giderleri-146.114 0 -47.466 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593DÖNEM KARI (ZARARI)2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,08360600 0,03971900 0,02395200 0,03433100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794929BIST