***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.11.2019 10:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocağı 9.000 617.400 7,87 1,51
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 21.000 426.720 5,44 1,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 50.000 428.000 5,46 1,05
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 130.000 1.215.950 15,5 2,98
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 80.000 580.000 7,39 1,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 10.000 184.600 2,35 0,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 15.000 715.800 9,13 1,75
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 40.000 512.000 6,53 1,25
HABERLEŞME 100.000 987.500 12,59 2,42
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000 1.686.250 21,5 4,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.000 301.000 3,83 0,74
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 10.000 189.100 2,41 0,46
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 4.860.000 5.547.245,72 48,21 13,59
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 70.000 63.673,71 0,55 0,16
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301219 300 3.885.000
VİOP USDTRY F_USDTRY1219 400 2.335.480
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 1.000.000 5.896.499,6 51,24 14,45
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.102.573,22 1.102.573,22 100 2,7
REPO/TERS REPO 12.880.000 12.894.076,16 100 31,59
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.400.000 7.471.177,45 100 18,3
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.819.565,86 % 100 % 100,9
B. HAZIR DEĞERLER
10.228,42 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
10.228,42 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.762.153,59 % 100 % 4,36
a) Takastan Alacaklar
110.500 % 93,73 % 0,27
b) Diğer Alacaklar
1.651.653,59 % 6,27 % 4,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-2.135.234,92 % 100 -% 5,28
a) Takasa Borçlar
-127.500 % 5,97 -% 0,32
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.007.734,92 % 94,03 -% 4,96
NET VARLIK DEĞERİ
40.456.712,95 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1559
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
08.11.2019 tarihli haftalık rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797889
BIST