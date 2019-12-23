***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocağı 9.000 680.400 8,18 1,66İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 21.000 459.900 5,53 1,12Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 50.000 445.800 5,36 1,08Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 65.000 986.800 11,87 2,4Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 80.000 700.800 8,43 1,7Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 15.000 685.500 8,24 1,67Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaULAŞTIRMA 50.000 688.000 8,27 1,67HABERLEŞME 100.000 1.039.000 12,5 2,53HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000 1.786.250 21,48 4,35Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 70.000 650.300 7,82 1,58Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 191.700 2,32 0,47DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.860.000 5.644.913,54 48,17 13,73Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 64.820,84 0,55 0,16Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIBİST-30 KISA F_XU0301219 300 4.058.250VİOP USDTRY F_USDTRY1219 400 2.378.960D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 6.009.001,33 51,28 14,62E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 899.547,85 899.547,85 100 2,19REPO/TERS REPO 12.630.000 12.641.397,53 100 30,76TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.400.000 7.524.093,33 100 18,31ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.098.224,42 % 100 % 100,61B. HAZIR DEĞERLER22.285,18 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar22.285,18 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.046.817,71 % 100 % 5,01a) Takastan Alacaklar430.000 % 21,01 % 1,05b) Diğer Alacaklar1.616.819,71 % 78,99 % 3,96Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.319.955,88 % 100 -% 5,67a) Takasa Borçlar-463.750 % 19,99 -% 1,14b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.856.205,88 % 80,01 -% 4,53NET VARLIK DEĞERİ40.847.373,43 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1671İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama20.12.2019 tarihli haftalık rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804780BIST