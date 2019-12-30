***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 10.000 61,58 75,45 754.500 8,88 1,83İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 20.000 20,64 23,2 464.000 5,46 1,12Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriYATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 5,93 7,15 214.500 2,53 0,52Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriSODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,38 6,13 367.800 4,33 0,89TUPRS TÜPRAŞ 5.000 121,25 127,4 637.000 7,5 1,54Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,72 8,93 714.400 8,41 1,73KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 2,54 2,62 262.000 3,08 0,63Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 41,49 46,92 703.800 8,29 1,71Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI 65.000 12,95 13,95 906.750 10,68 2,2HaberleşmeTCELL TURKCELL 45.000 13,15 13,94 627.300 7,39 1,52TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 5,56 7,36 368.000 4,33 0,89DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK 125.000 7,6 8,22 1.027.500 12,09 2,49ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,79 6,27 783.750 9,23 1,9Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 70.000 9,2 9,46 662.200 7,8 1,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLahvilTRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,06 445.346,27 3,77 1,08TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,51 2.265.250,32 19,17 5,49TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.499.630,45 12,69 3,63TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,04 1.502.084,04 12,71 3,64Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,94 66.060,68 0,56 0,16ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIBİST-30 KISA F_XU0300220 300 4.202.250VİOP USDTRY F_USDTRY0220 400 2.418.800D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,01 3.012.638,63 25,49 7,3XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.026.290,76 25,61 7,33E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 835.308,58 835.308,58 100 2,02REPO/TERS REPO 30/12/2019 TRT210721T11 10,8 12.500.000 12.511.095,89 99,36 30,31REPO/TERS REPO 30/12/2019 TRT100620T16 9 80.000 80.059,18 0,64 0,19TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 10,9 3.300.000 3.415.918,94 45,3 8,28TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 10,9 3.600.000 3.622.294,99 48,04 8,78TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/01/2020 11 500.000 501.951,95 6,66 1,22ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.277.430,68 % 100 % 101,1B. HAZIR DEĞERLER15.118,72 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar15.118,72 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)9.848.695,79 % 100 % 24,12a) Takastan Alacaklar8.458.607,93 % 85,89 % 20,72b) Diğer Alacaklar1.390.087,86 % 14,11 % 3,4Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-10.313.428,3 % 100 -% 25,26a) Takasa Borçlar-8.444.860 % 81,88 -% 20,68b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.868.568,3 % 18,12 -% 4,58NET VARLIK DEĞERİ40.827.816,89 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1665İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama27.12.2019 tarihli haftalık rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805765BIST