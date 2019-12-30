***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.12.2019 11:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 10.000 61,58 75,45 754.500 8,88 1,83
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 20.000 20,64 23,2 464.000 5,46 1,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 5,93 7,15 214.500 2,53 0,52
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİ A.Ş. 60.000 6,38 6,13 367.800 4,33 0,89
TUPRS TÜPRAŞ 5.000 121,25 127,4 637.000 7,5 1,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,72 8,93 714.400 8,41 1,73
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 2,54 2,62 262.000 3,08 0,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 41,49 46,92 703.800 8,29 1,71
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 65.000 12,95 13,95 906.750 10,68 2,2
Haberleşme
TCELL TURKCELL 45.000 13,15 13,94 627.300 7,39 1,52
TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 5,56 7,36 368.000 4,33 0,89
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 7,6 8,22 1.027.500 12,09 2,49
ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,79 6,27 783.750 9,23 1,9
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 70.000 9,2 9,46 662.200 7,8 1,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,06 445.346,27 3,77 1,08
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,51 2.265.250,32 19,17 5,49
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.499.630,45 12,69 3,63
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,04 1.502.084,04 12,71 3,64
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,94 66.060,68 0,56 0,16
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300220 300 4.202.250
VİOP USDTRY F_USDTRY0220 400 2.418.800
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,01 3.012.638,63 25,49 7,3
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.026.290,76 25,61 7,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 835.308,58 835.308,58 100 2,02
REPO/TERS REPO 30/12/2019 TRT210721T11 10,8 12.500.000 12.511.095,89 99,36 30,31
REPO/TERS REPO 30/12/2019 TRT100620T16 9 80.000 80.059,18 0,64 0,19
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 10,9 3.300.000 3.415.918,94 45,3 8,28
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/01/2020 10,9 3.600.000 3.622.294,99 48,04 8,78
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/01/2020 11 500.000 501.951,95 6,66 1,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.277.430,68 % 100 % 101,1
B. HAZIR DEĞERLER
15.118,72 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
15.118,72 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
9.848.695,79 % 100 % 24,12
a) Takastan Alacaklar
8.458.607,93 % 85,89 % 20,72
b) Diğer Alacaklar
1.390.087,86 % 14,11 % 3,4
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-10.313.428,3 % 100 -% 25,26
a) Takasa Borçlar
-8.444.860 % 81,88 -% 20,68
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.868.568,3 % 18,12 -% 4,58
NET VARLIK DEĞERİ
40.827.816,89 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1665
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
27.12.2019 tarihli haftalık rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805765
BIST