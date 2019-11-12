BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.252.373
|% 20,00
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|YAPRK
|4,74
|1.336.893
|% 13,67
|EDIP
|1,07
|8.740.844
|% 11,46
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3912
|7,4283
|% -0,09
|Frank
|5,7851
|5,8200
|% -0,07
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,18
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,51
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|Yarım
|867
|890
|1,79
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,11
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
Seans Raporu
- 11:56YAPRK Yüzde 13.67 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 397 adet işlem
- 11:55BAGFS Yüzde 4.04 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 649 adet işlem
- 11:54YUNSA Yüzde 6.21 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 933, 290 adet işlem
- 11:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TAVHL, SISE
- 11:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TSKB, PGSUS