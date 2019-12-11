***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2019 12:04
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802995
BIST
14:46108.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:465,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:466,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:46273,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,42
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.452.017
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.058.621
|% 0,00
|
|VESTL
|13,08
|341.099.350
|% 7,65
|
|PGSUS
|80,65
|221.112.669
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,17
|203.897.328
|% 7,64
|
|ASELS
|19,21
|163.466.258
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,49
|113.158.204
|% -1,32
|
|KARSN
|1,53
|114.919.827
|% 2,68
|
|ODAS
|2,14
|132.512.235
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,51
|76.080.035
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|155.200.488
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% -0,28
|
|Frank
|5,8738
|5,9092
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5438
|1,5515
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,17
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,47
|