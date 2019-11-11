***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 28.873 57.653 11.630 22.265Satışların Maliyeti24 -25.912 -47.069 -9.092 -18.396TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.961 10.584 2.538 3.869Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1 46 0 20Kambiyo Gelirleri25 1 2 0 1Faiz Gelirleri25 0 40 0 16Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 0 4 0 3Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-110 -1.071 123 -711Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -110 -1.071 123 -711FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-109 -1.025 123 -691BRÜT KAR (ZARAR)2.852 9.559 2.661 3.178Genel Yönetim Giderleri26 -3.716 -3.597 -1.015 -1.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 7.501 10.493 1.102 9.542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -2.721 -1.632 -1.691 -1.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.916 14.823 1.057 10.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 15.054 0 26Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -726 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.916 29.151 1.057 10.504Finansman Giderleri30 -8.893 -54.339 -1.227 -30.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.977 -25.188 -170 -20.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri65 7.632 -233 4.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 795 7.989 -253 5.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -730 -357 20 -983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.912 -17.556 -403 -15.944DÖNEM KARI (ZARARI)-4.912 -17.556 -403 -15.944Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.912 -17.556 -403 -15.944Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,10100000 -0,35600000 -0,00800000 -0,32300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.113 34.647Dönem Karı (Zararı)-4.912 -17.556Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.912 -17.556Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.003 -8.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 10.337 18.636Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler351 284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler351 288Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -4Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.920 12.224Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-920 -378Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.840 12.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.460 -31.884Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-65 -7.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.300 61.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.418 -1.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-187 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.231 -1.371Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)16 -11Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler177 -156İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)179 -156İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3 -2.073Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -431 -986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler373 1.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)367 1.161Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-18 -40Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38 -32İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)38 -32Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)885 791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.675 64.110Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.107 -5.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.782 69.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.391 35.467Alınan Faiz974 378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-179 -244Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.073 -954YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.720 18.396Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 27.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.720 -8.770Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.602 -8.770Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -118 0Alınan Temettüler29 0 60FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.523 -64.243Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.093Kredilerden Nakit Girişleri0 14.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.480 -68.043Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.480 -68.043Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-375 0Ödenen Faiz-6.668 -10.293YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.130 -11.200Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.674 9.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.456 -1.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.232 25.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(o) 25.776 23.994Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.213 77.624Ticari Alacaklar7 3.838 2.420İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 187 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 3.651 2.420Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 10 26Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 10 26Diğer Alacaklar9 4 181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 4 2Stoklar10 510 513Peşin Ödenmiş Giderler11 836 405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler836 405Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 180 96Diğer Dönen Varlıklar22 849 761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 849 761ARA TOPLAM33.440 82.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.516 82.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar962 962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar962 962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 962 962Maddi Duran Varlıklar14 227.579 212.216Taşıtlar227.464 212.172Mobilya ve Demirbaşlar115 44Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.039 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 215 165Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar215 165Ertelenmiş Vergi Varlığı31 833 1.554TOPLAM DURAN VARLIKLAR230.628 214.897TOPLAM VARLIKLAR264.144 296.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 75.622 84.964İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 292 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.2 292 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.2 75.330 84.964Banka Kredileri17.2 75.201 84.964Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.2 129 0Ticari Borçlar7 514 141İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 20 14İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 494 127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 39 57Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 39 57Diğer Borçlar9 152 114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 152 114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 1.978 1.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.978 1.093Kısa Vadeli Karşılıklar21 169 179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 169 179ARA TOPLAM78.474 86.548TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.474 86.548UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 50.971 79.228İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 470 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.2 470 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.2 50.501 79.228Banka Kredileri17.2 50.273 79.228Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.2 228 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 854 672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 854 672TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.825 79.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.299 166.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.845 130.551Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 -3.223 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 -140 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -37 -7Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37 -7Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37 -7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 91.053 82.810Yabancı Para Çevrim Farkları91.053 82.810Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.158 19.158Yasal Yedekler15.935 15.935Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler3.223 3.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -32.139 -67.675Net Dönem Karı veya Zararı-4.912 35.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.845 130.551TOPLAM KAYNAKLAR264.144 296.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209Transferler-15.539 15.539 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 66.703 -25 -17.556 49.126 49.126Dönem Karı (Zararı)-17.556 -17.556 -17.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4 66.703 -25 66.682 66.682Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -21 146.085 18.536 -67.053 -17.556 141.335 141.335Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30 8.243 -7 -4.912 3.294 3.294Dönem Karı (Zararı)-4.912 -4.912 -4.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30 8.243 -7 8.206 8.206Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -37 91.053 19.158 -32.139 -4.912 133.845 133.845Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.912 -17.556 -403 -15.944DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37 -21 -10 -19Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37 -21 -10 -19Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.243 66.703 -2.243 49.381Yabancı Para Çevrim Farkları23 8.243 66.703 -2.243 49.381Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.243 66.703 -2.243 49.381DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.206 66.682 -2.253 49.362TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.294 49.126 -2.656 33.418Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.294 49.126 -2.656 33.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798111BIST