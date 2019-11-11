***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:53
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 28.873 57.653 11.630 22.265
Satışların Maliyeti
24 -25.912 -47.069 -9.092 -18.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.961 10.584 2.538 3.869
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1 46 0 20
Kambiyo Gelirleri
25 1 2 0 1
Faiz Gelirleri
25 0 40 0 16
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 4 0 3
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-110 -1.071 123 -711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -110 -1.071 123 -711
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-109 -1.025 123 -691
BRÜT KAR (ZARAR)
2.852 9.559 2.661 3.178
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.716 -3.597 -1.015 -1.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 7.501 10.493 1.102 9.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.721 -1.632 -1.691 -1.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.916 14.823 1.057 10.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 15.054 0 26
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -726 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.916 29.151 1.057 10.504
Finansman Giderleri
30 -8.893 -54.339 -1.227 -30.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.977 -25.188 -170 -20.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
65 7.632 -233 4.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 795 7.989 -253 5.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -730 -357 20 -983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.912 -17.556 -403 -15.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.912 -17.556 -403 -15.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.912 -17.556 -403 -15.944
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,10100000 -0,35600000 -0,00800000 -0,32300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.113 34.647
Dönem Karı (Zararı)
-4.912 -17.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.912 -17.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.003 -8.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 10.337 18.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
351 284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
351 288
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.920 12.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-920 -378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.840 12.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.460 -31.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-65 -7.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.300 61.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.418 -1.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-187 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.231 -1.371
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
16 -11
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177 -156
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
179 -156
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3 -2.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -431 -986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
373 1.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
367 1.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-18 -40
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38 -32
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38 -32
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
885 791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.675 64.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.107 -5.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.782 69.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.391 35.467
Alınan Faiz
974 378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179 -244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.073 -954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.720 18.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 27.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.720 -8.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.602 -8.770
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -118 0
Alınan Temettüler
29 0 60
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.523 -64.243
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.093
Kredilerden Nakit Girişleri
0 14.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.480 -68.043
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.480 -68.043
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-375 0
Ödenen Faiz
-6.668 -10.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.130 -11.200
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.674 9.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.456 -1.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.232 25.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 25.776 23.994
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.213 77.624
Ticari Alacaklar
7 3.838 2.420
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 187 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 3.651 2.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 10 26
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 10 26
Diğer Alacaklar
9 4 181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 4 2
Stoklar
10 510 513
Peşin Ödenmiş Giderler
11 836 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
836 405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 180 96
Diğer Dönen Varlıklar
22 849 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 849 761
ARA TOPLAM
33.440 82.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.516 82.102
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 227.579 212.216
Taşıtlar
227.464 212.172
Mobilya ve Demirbaşlar
115 44
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.039 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 215 165
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
215 165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 833 1.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
230.628 214.897
TOPLAM VARLIKLAR
264.144 296.999
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 75.622 84.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 292 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 292 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.2 75.330 84.964
Banka Kredileri
17.2 75.201 84.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 129 0
Ticari Borçlar
7 514 141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 20 14
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 494 127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 39 57
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 39 57
Diğer Borçlar
9 152 114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 152 114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 1.978 1.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.978 1.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 169 179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 169 179
ARA TOPLAM
78.474 86.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.474 86.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 50.971 79.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 470 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 470 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.2 50.501 79.228
Banka Kredileri
17.2 50.273 79.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 228 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 854 672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 854 672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.825 79.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.299 166.448
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.845 130.551
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -3.223 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 -140 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -37 -7
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37 -7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 91.053 82.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.053 82.810
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Yasal Yedekler
15.935 15.935
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
3.223 3.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -32.139 -67.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.912 35.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.845 130.551
TOPLAM KAYNAKLAR
264.144 296.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 66.703 -25 -17.556 49.126 49.126
Dönem Karı (Zararı)
-17.556 -17.556 -17.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 66.703 -25 66.682 66.682
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -21 146.085 18.536 -67.053 -17.556 141.335 141.335
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30 8.243 -7 -4.912 3.294 3.294
Dönem Karı (Zararı)
-4.912 -4.912 -4.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30 8.243 -7 8.206 8.206
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -37 91.053 19.158 -32.139 -4.912 133.845 133.845
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.912 -17.556 -403 -15.944
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37 -21 -10 -19
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37 -21 -10 -19
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.243 66.703 -2.243 49.381
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 8.243 66.703 -2.243 49.381
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.243 66.703 -2.243 49.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.206 66.682 -2.253 49.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.294 49.126 -2.656 33.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.294 49.126 -2.656 33.418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798111
BIST