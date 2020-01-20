***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2019 yılında dolmaktadır. Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar (5 yıl) muhafazası için Şirket Ana Sözleşmesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 GSDDE KAYITLI SERMAYE 6. MADDE TADİL METNİ .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813547BIST