***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2020 15:14
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2019 yılında dolmaktadır. Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar (5 yıl) muhafazası için Şirket Ana Sözleşmesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GSDDE KAYITLI SERMAYE 6. MADDE TADİL METNİ .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813547
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.329.786
|% 20,00
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|ISGSY
|4,87
|229.974.518
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|40.414.588
|% 19,92
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|RYGYO
|7,56
|27.874.622
|% 19,81
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|HUBVC
|29,64
|31.675.084
|% 16,78
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|DAGHL
|4,67
|24.583.169
|% -14,94
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|BURVA
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|436.507
|% -10,11
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|ALYAG
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|BALAT
|2,68
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|BMELK
|1,56
|483.489
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|THYAO
|15,09
|1.297.425.784
|% 0,40
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|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
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|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
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|KRDMD
|3,02
|476.158.578
|% 1,00
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|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
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|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
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|MNDRS
|1,39
|276.834.863
|% -6,71
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|ISGYO
|1,89
|311.240.708
|% 1,61
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6683
|7,7068
|% 0,36
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|Frank
|6,0817
|6,1183
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5727
|1,5806
|% 0,51
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
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|B. Petrol
|65,42
|65,42
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