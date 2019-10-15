***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.10.2019 15:46
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul'un 15/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-8064 sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793309
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