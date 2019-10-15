***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama Borsa İstanbul'un 15/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-8064 sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793309BIST