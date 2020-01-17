***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.01.2020 14:57
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul'un 17/01/2020 tarih ve BİAŞ-2-398 sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813369
BIST
17:26121.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 186,88
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:265,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:266,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:26294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,17
|Açılış
|: 294,78
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6608
|7,6993
|% 0,35
|
|Frank
|6,0596
|6,0961
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5652
|1,5731
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
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