***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2020 17:48
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.01.2020 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Üyesi olan Şirketimiz Mali İşler Müdürü Ergin Egi'in görevinden ayrılması nedeniyle, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Esra Mutlu'nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak Selen Karaman'ın atanmasını, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini, kararlaştırmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807099
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9590
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|Önceki Kapanış
|: 5,9510
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5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,6590
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|Önceki Kapanış
|: 6,6750
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6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,13
|Açılış
|: 292,30
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8015
|7,8407
|% -0,69
|
|Frank
|6,1001
|6,1369
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5838
|1,5917
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,06
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,05
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