***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 02.01.2020 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Üyesi olan Şirketimiz Mali İşler Müdürü Ergin Egi'in görevinden ayrılması nedeniyle, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Esra Mutlu'nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak Selen Karaman'ın atanmasını, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini, kararlaştırmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807099BIST