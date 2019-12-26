***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.12.2019 15:53
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 8976155.4 TRY 17,20 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 3741000 TRY 7,17 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 37219100.24 TRY 71,33 Yoktur İşlem Görüyor
D Nama 0,01 TRY 2244600 TRY 4,30 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem Görmüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana Ortak
GSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 45.000.000,00 891.000,00 TRY 1,98 Grup Şirketi
GSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 50.000.000,00 1,00 TRY 0 Grup Şirketi
GSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 Vakıf
Dodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Cano Maritime Limited Denizcilik 12.500.000,00 12.500.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Hako Maritime Limited Denizcilik 9.800.000,00 9.800.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Zeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Neco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
GSD Shipping BV Denizcilik 30.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Mila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805321
BIST