***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 8976155.4 TRY 17,20 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 3741000 TRY 7,17 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 37219100.24 TRY 71,33 Yoktur İşlem GörüyorD Nama 0,01 TRY 2244600 TRY 4,30 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana OrtakGSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 45.000.000,00 891.000,00 TRY 1,98 Grup ŞirketiGSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 50.000.000,00 1,00 TRY 0 Grup ŞirketiGSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 VakıfDodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiCano Maritime Limited Denizcilik 12.500.000,00 12.500.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHako Maritime Limited Denizcilik 9.800.000,00 9.800.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNeco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiGSD Shipping BV Denizcilik 30.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiMila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805321BIST