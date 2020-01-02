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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2020 17:49
GÜNCEL HABERLER



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esra Mutlu Mali İşler Yönetmeni - Kur.Yön.Kom.Üyesi - Yat.İliş.Böl.Yön. 02.01.2020 02164899802 emutlu@gsdmarin.com.tr - -
Tanın Cenk Gürsel Mali İşler Yönetmeni - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.07.2015 02164899802 cgursel@gsdmarin.com.tr
Selen Karaman Mali İşler Yönetmeni - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 0214899802 skaraman@gsdmarin.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807101


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8023 7,8414 % -0,68  
Frank 6,1012 6,1379 % -0,37  
Riyal 1,5838 1,5917 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.526 8,22  
Altın Gr. 292 292 2,02  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,16  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 65,98 65,98 -0,02  
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