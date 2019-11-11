***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat85.092 71.622 30.383 33.074Satışların Maliyeti-71.304 -55.777 -24.352 -25.216TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.788 15.845 6.031 7.858Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı134.895 158.642 50.260 74.375Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri21.674 12.132 8.115 5.120Kambiyo Gelirleri16.863 26.275 9.779 19.975Faiz Gelirleri94.710 90.533 31.464 33.958Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 27.773 0 14.995Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler1.648 1.929 902 327Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-46.592 -82.981 -19.889 -41.329Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.053 -1.179 -373 -439Kambiyo Giderleri-18.919 -38.722 -11.436 -25.460Faiz Giderleri-24.385 -33.904 -6.959 -10.361Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -6.759 0 -3.403Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-2.235 -2.417 -1.121 -1.666FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)88.303 75.661 30.371 33.046BRÜT KAR (ZARAR)102.091 91.506 36.402 40.904Genel Yönetim Giderleri-32.112 -32.388 -10.183 -8.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.135 52.191 4.868 36.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.364 -11.154 -4.822 -10.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.750 100.155 26.265 57.896Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.021 356.696 13.073 221.077Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-19.746 0 -19.731 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)153.025 456.851 19.607 278.973Finansman Giderleri-21.096 -44.662 -5.195 -25.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)131.929 412.189 14.412 253.488Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.003 -42.977 -5.423 -26.029Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -19.885 -24.278 -10.013 -11.678Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.118 -18.699 4.590 -14.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)109.926 369.212 8.989 227.459DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)109.926 369.212 8.989 227.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 341 -2.238 316 -2.507Ana Ortaklık Payları19 109.585 371.450 8.673 229.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,30400000 1,03200000 0,02400000 0,63900000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,30400000 1,03200000 0,02400000 0,63900000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 122.179 249.497Finansal Yatırımlar5 791.546 721.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar770.130 721.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar770.130 721.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.416 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar21.416 0Ticari Alacaklar7 12.134 6.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.134 6.310Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 422.361 315.897Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 242Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar422.361 315.655Diğer Alacaklar17 13.857 12.807İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.857 12.807Stoklar9 3.623 3.764Peşin Ödenmiş Giderler3.445 1.826İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.445 1.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 378 2.990Diğer Dönen Varlıklar18 2.031 1.778İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.031 1.778ARA TOPLAM1.371.554 1.316.714Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.371.866 1.316.790DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 4.712 241Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar4.712 241Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Maddi Duran Varlıklar11 618.034 586.324Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar132 52Taşıtlar614.910 583.833Mobilya ve Demirbaşlar1.443 996Özel Maliyetler857 832Diğer Maddi Duran Varlıklar690 609Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 10.216 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 473 407Markalar3 3Lisanslar255 239Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar215 165Peşin Ödenmiş Giderler2 3İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2 3Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.021 2.318TOPLAM DURAN VARLIKLAR635.839 589.674TOPLAM VARLIKLAR2.007.705 1.906.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 420 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar376 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar376 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 152.907 159.211İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.680 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.680 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.227 159.211Banka Kredileri148.848 159.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.379 0Ticari Borçlar7 1.530 241İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.530 241Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 117.001 127.006Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar1 4Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar117.000 127.002Diğer Borçlar17 16.558 14.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 5İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.558 14.827Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.397 3.088İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.397 3.088Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 9.311 4.342Kısa Vadeli Karşılıklar5.516 4.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.449 2.445Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.067 1.557Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 25 20İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 20ARA TOPLAM306.665 312.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER306.665 312.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 211.780 241.506İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.312 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.312 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar207.468 241.506Banka Kredileri205.372 241.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.096 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.845 3.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.845 3.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 23.816 22.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.441 266.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER546.106 579.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.432.920 1.300.171Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-91.018 -91.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.945 4.945Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 -382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-152 -60Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-152 -60Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-152 -60Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.494 167.178Yabancı Para Çevrim Farkları190.275 167.178Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)219 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)219 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler125.171 112.521Yasal Yedekler34.153 21.503Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler91.018 91.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları557.909 277.813Net Dönem Karı veya Zararı109.585 293.188Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 28.679 26.982TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.461.599 1.327.153TOPLAM KAYNAKLARDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153Transferler382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 109.585 109.585 132.749 1.697 134.446Dönem Karı (Zararı)109.585 109.585 109.585 341 109.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 23.164 1.356 24.520Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -152 -152 -152 190.275 219 219 190.494 125.171 557.909 109.585 667.494 1.432.920 28.679 1.461.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.410 278.912İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları196.229 202.270Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri85.092 71.622Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri111.137 102.884Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 27.764İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-97.697 -103.282Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-51.803 -42.431Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-24.332 -33.372Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 -5.626Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.475 -18.101Kira Ödemeleri-87 -3.752Faaliyetlerden Net Nakit Akışları98.532 98.988Alınan Faiz7.065 -14.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -8.757 -15.733Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,8,18 -224.250 210.082YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.900 42.018Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.403 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.421 -13.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 22Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 22Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.172 -76.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.991 -76.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -181 -70Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 2.500 79.216Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları20 -2.636 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18.413 52.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.215 802Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri281.013 138.452Kredilerden Nakit Girişleri5,8 281.013 138.452Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-253.107 -123.907Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -253.107 -123.907Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.920 0Ödenen Temettüler0 -300Ödenen Faiz-18.614 -13.284Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-157 -159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-137.095 321.732Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.346 -109.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-124.749 212.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ245.223 115.382DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 120.474 327.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)109.926 369.212 8.989 227.459DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-163 -98 -48 -63Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163 -98 -48 -63Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.683 145.442 -6.098 94.329Yabancı Para Çevrim Farkları24.464 145.442 -6.317 94.329Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)24.464 145.442 -6.317 94.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)219 0 219 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)219 0 219 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.520 145.344 -6.146 94.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)134.446 514.556 2.843 321.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.697 9.491 -60 6.175Ana Ortaklık Payları132.749 505.065 2.903 315.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798225BIST