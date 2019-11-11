***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:11
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
85.092 71.622 30.383 33.074
Satışların Maliyeti
-71.304 -55.777 -24.352 -25.216
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.788 15.845 6.031 7.858
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
134.895 158.642 50.260 74.375
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
21.674 12.132 8.115 5.120
Kambiyo Gelirleri
16.863 26.275 9.779 19.975
Faiz Gelirleri
94.710 90.533 31.464 33.958
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 27.773 0 14.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.648 1.929 902 327
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-46.592 -82.981 -19.889 -41.329
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.053 -1.179 -373 -439
Kambiyo Giderleri
-18.919 -38.722 -11.436 -25.460
Faiz Giderleri
-24.385 -33.904 -6.959 -10.361
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -6.759 0 -3.403
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-2.235 -2.417 -1.121 -1.666
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.303 75.661 30.371 33.046
BRÜT KAR (ZARAR)
102.091 91.506 36.402 40.904
Genel Yönetim Giderleri
-32.112 -32.388 -10.183 -8.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.135 52.191 4.868 36.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.364 -11.154 -4.822 -10.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.750 100.155 26.265 57.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
88.021 356.696 13.073 221.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.746 0 -19.731 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.025 456.851 19.607 278.973
Finansman Giderleri
-21.096 -44.662 -5.195 -25.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.929 412.189 14.412 253.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.003 -42.977 -5.423 -26.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -19.885 -24.278 -10.013 -11.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.118 -18.699 4.590 -14.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.926 369.212 8.989 227.459
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.926 369.212 8.989 227.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 341 -2.238 316 -2.507
Ana Ortaklık Payları
19 109.585 371.450 8.673 229.966
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,30400000 1,03200000 0,02400000 0,63900000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,30400000 1,03200000 0,02400000 0,63900000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.179 249.497
Finansal Yatırımlar
5 791.546 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
770.130 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
770.130 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.416 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
21.416 0
Ticari Alacaklar
7 12.134 6.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.134 6.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 422.361 315.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
422.361 315.655
Diğer Alacaklar
17 13.857 12.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.857 12.807
Stoklar
9 3.623 3.764
Peşin Ödenmiş Giderler
3.445 1.826
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.445 1.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 378 2.990
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.031 1.778
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.031 1.778
ARA TOPLAM
1.371.554 1.316.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.371.866 1.316.790
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 4.712 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
4.712 241
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 618.034 586.324
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
132 52
Taşıtlar
614.910 583.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.443 996
Özel Maliyetler
857 832
Diğer Maddi Duran Varlıklar
690 609
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 10.216 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 473 407
Markalar
3 3
Lisanslar
255 239
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
215 165
Peşin Ödenmiş Giderler
2 3
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.021 2.318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
635.839 589.674
TOPLAM VARLIKLAR
2.007.705 1.906.464
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 420 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
376 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
376 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 152.907 159.211
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.680 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.680 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.227 159.211
Banka Kredileri
148.848 159.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.379 0
Ticari Borçlar
7 1.530 241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.530 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 117.001 127.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
1 4
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
117.000 127.002
Diğer Borçlar
17 16.558 14.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.558 14.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.397 3.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.397 3.088
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 9.311 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.516 4.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.449 2.445
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.067 1.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 25 20
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 20
ARA TOPLAM
306.665 312.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.665 312.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 211.780 241.506
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.312 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.312 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.468 241.506
Banka Kredileri
205.372 241.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.096 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.845 3.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.845 3.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 23.816 22.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.441 266.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
546.106 579.311
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.432.920 1.300.171
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-152 -60
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152 -60
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152 -60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.494 167.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
190.275 167.178
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
219 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
219 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
125.171 112.521
Yasal Yedekler
34.153 21.503
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
557.909 277.813
Net Dönem Karı veya Zararı
109.585 293.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 28.679 26.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.461.599 1.327.153
TOPLAM KAYNAKLAR
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 109.585 109.585 132.749 1.697 134.446
Dönem Karı (Zararı)
109.585 109.585 109.585 341 109.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 23.164 1.356 24.520
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -152 -152 -152 190.275 219 219 190.494 125.171 557.909 109.585 667.494 1.432.920 28.679 1.461.599
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.410 278.912
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
196.229 202.270
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
85.092 71.622
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
111.137 102.884
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 27.764
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-97.697 -103.282
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-51.803 -42.431
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-24.332 -33.372
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 -5.626
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.475 -18.101
Kira Ödemeleri
-87 -3.752
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
98.532 98.988
Alınan Faiz
7.065 -14.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -8.757 -15.733
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -224.250 210.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.900 42.018
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.403 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.421 -13.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 22
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 22
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.172 -76.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.991 -76.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -181 -70
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.500 79.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
20 -2.636 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.413 52.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.215 802
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.013 138.452
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 281.013 138.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.107 -123.907
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -253.107 -123.907
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.920 0
Ödenen Temettüler
0 -300
Ödenen Faiz
-18.614 -13.284
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-157 -159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.095 321.732
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.346 -109.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.749 212.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.223 115.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 120.474 327.910
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.926 369.212 8.989 227.459
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-163 -98 -48 -63
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163 -98 -48 -63
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.683 145.442 -6.098 94.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.464 145.442 -6.317 94.329
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
24.464 145.442 -6.317 94.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
219 0 219 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
219 0 219 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.520 145.344 -6.146 94.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.446 514.556 2.843 321.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.697 9.491 -60 6.175
Ana Ortaklık Payları
132.749 505.065 2.903 315.550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798225
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