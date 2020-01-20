***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 20.01.2020 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine Mustafa Emre Yılmaz'ın atanmasına, Sergen Yanar ve Nilay Tulum'un yatırımcı ilişkileri bölüm üyeleri olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813613BIST