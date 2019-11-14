***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 50.000.000,00 49.999.996,00 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52.180.855,64 40.679.249,82 TRY 77,96 Doğrudan Bağlı OrtaklıkGSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 45.000.000,00 39.604.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı OrtaklıkSİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 202.050.000,00 30.307.500,00 TRY 15,00 Finansal YatırımGSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 VakıfCANO MARITIME LTD. Denizcilik 12.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkHAKO MARITIME LTD. Denizcilik 9.800.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 9.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNECO MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGSD SHIPPING B.V. Denizcilik 40.000.000,00 40.000.000,00 USD 100,00 Doğrudan Bağlı OrtaklıkMILA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798993BIST