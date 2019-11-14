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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.11.2019 17:56
GÜNCEL HABERLER



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 50.000.000,00 49.999.996,00 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 52.180.855,64 40.679.249,82 TRY 77,96 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 45.000.000,00 39.604.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 202.050.000,00 30.307.500,00 TRY 15,00 Finansal Yatırım
GSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 Vakıf
CANO MARITIME LTD. Denizcilik 12.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
HAKO MARITIME LTD. Denizcilik 9.800.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 9.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
NECO MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD SHIPPING B.V. Denizcilik 40.000.000,00 40.000.000,00 USD 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
MILA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798993


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KLNMA 38,56 16.643.065 % 14,97  
EUYO 1,23 29.916.259 % 14,95  
RYGYO 2,31 23.104.969 % 11,59  
PINSU 2,27 29.074.918 % 11,27  
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Sterlin 7,3790 7,4160 % 0,34  
Frank 5,8017 5,8366 % 0,39  
Riyal 1,5301 1,5378 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 5,58  
Altın Gr. 272 272 1,71  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 0,07  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,97 62,97 0,60  
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