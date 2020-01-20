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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Emre Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Yat. İliş. Böl. Yöneticisi 20.01.2020 216 417 10 08 eyilmaz@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3 208997
Nilay Tulum Mali İşler Müdürü /Yat. İliş. Böl. Üyesi 01.05.2018 216 417 10 08 ntulum@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 1 530555
Sergen Yanar Mali İşler Yetkilisi /Yat. İliş. Böl. Üyesi 26.03.2018 216 417 10 08 syanar@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210911-307359-903368




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813615


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,88 64.296.731 % 20,00  
RYGYO 7,57 30.620.704 % 19,97  
ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
HUBVC 29,74 34.449.092 % 17,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6665 7,7049 % 0,33  
Frank 6,0808 6,1174 % 0,34  
Riyal 1,5720 1,5798 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 3,70  
Altın Gr. 297 297 2,03  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 65,30 65,30 0,45  
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