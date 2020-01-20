***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 20.01.2020 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sergen Yanar'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Mustafa Emre Yılmaz'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813614BIST