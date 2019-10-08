***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196Diğer Düzeltmeler-1.704.466 -1.704.466 0 -1.704.466Transferler-216.239.682 216.239.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.124 -117.913.203 -117.899.079 -13.248 -117.912.327Dönem Karı (Zararı)-117.913.203 -117.913.203 -13.248 -117.926.451Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.124 14.124 14.124Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -722.573 21.246.627 -1.304.376.989 -119.617.669 -422.612.338 -25.651 -422.637.989Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler30.531.275 -30.531.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)412.228 79.614.125 80.026.353 -21.460 80.004.893Dönem Karı (Zararı)79.614.125 79.614.125 -21.460 79.592.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)412.228 412.228 0 412.228Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.062.102 21.246.627 -1.273.845.714 79.614.125 -193.188.798 -54.582 -193.243.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.591.088 88.884.624Dönem Karı (Zararı)79.592.665 -119.630.917Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-68.517.202 87.590.453Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.180.291 18.697.832Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.698.791 375.701Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.698.791 611.408Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -235.707Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.864.958 3.538.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler540.791 515.337Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.405.749 3.022.915Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.211.482 14.900.148Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-42.413.975 -19.384.844Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler47.625.457 34.284.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-444.612 826.076Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -46.843.358Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -46.843.358Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-80.477.248 96.095.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-133.484.307 54.082.843Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.725.754 -111.112.164Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.582.185 -259.470Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.731.099 -10.834.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-81.434.600 73.228.305Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-154.865.371 -16.246.191Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler89.643.996 104.338.728Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.278.141 -88.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.872.969 15.056.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-799.577 263.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)34.672.546 14.793.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-122.408.844 22.042.379Alınan Faiz53.927 113.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-265.843 -379.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)-103.157 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.132.829 67.108.082YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.003.048 -47.241.322Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.059.821 -8.963.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.605.511 -851.160Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.454.310 -8.111.999Verilen Nakit Avans ve Borçlar-68.943.227 -38.278.163İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-68.943.227 -38.278.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI273.536.067 -33.199.011Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri505.691.853 434.112.500Kredilerden Nakit Girişleri505.691.853 434.112.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.079.778 -412.225.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.079.778 -412.225.783Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.177.369 0Ödenen Faiz-40.898.639 -55.085.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.941.931 8.444.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.941.931 8.444.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.276.870 5.465.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 81.218.801 13.909.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 81.218.801 9.276.870Finansal Yatırımlar40.874.739 12.973.268Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri40.874.739 12.973.268Ticari Alacaklar228.823.591 255.797.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar228.823.591 255.797.407Diğer Alacaklar53.806.755 25.476.892İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 51.418.644 23.258.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.388.111 2.218.218Stoklar20.559.697 23.141.882Peşin Ödenmiş Giderler76.343.270 35.835.388Diğer Dönen Varlıklar2.723.723 1.978.794ARA TOPLAM504.350.576 364.480.501TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR504.350.576 364.480.501DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.277.100 19.009.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.277.100 19.009.688Diğer Alacaklar625.820.572 542.847.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 625.694.216 542.748.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar126.356 98.356Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.360.000 2.360.000Maddi Duran Varlıklar7 14.276.257 13.493.884Kullanım Hakkı Varlıkları26.469.924 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 227.108.102 221.144.071Peşin Ödenmiş Giderler254.556.453 261.333.236Ertelenmiş Vergi Varlığı4.018.850 3.471.081Diğer Duran Varlıklar6.222.116 6.167.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.166.109.374 1.069.826.588TOPLAM VARLIKLAR1.670.459.950 1.434.307.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 437.588.122 403.780.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 265.332.564 215.919.598İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.285.429 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.285.429 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları260.047.135 215.919.598Banka Kredileri260.047.135 215.919.598Ticari Borçlar198.685.343 244.155.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar198.685.343 244.155.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar112.665.922 271.062.563Diğer Borçlar28.667.772 53.945.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 28.069.707 25.936.377İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar598.065 28.009.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler154.341.406 59.939.590Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri154.341.406 59.939.590Kısa Vadeli Karşılıklar13.238.621 16.735.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.949.782 2.040.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 11.288.839 14.694.588Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.842.782 24.150.936ARA TOPLAM1.269.362.532 1.289.689.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.269.362.532 1.289.689.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 455.325.093 269.611.594İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar455.325.093 269.611.594Banka Kredileri433.737.484 269.611.594Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.587.609 0Ticari Borçlar11.641.593 19.587.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.641.593 19.587.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar70.336.753 66.805.483Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler54.688.148 59.445.968Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri54.688.148 59.445.968Uzun Vadeli Karşılıklar1.947.336 1.993.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.947.336 1.993.556Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler401.875 421.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER594.340.798 417.865.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.863.703.330 1.707.555.362ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-193.188.798 -273.215.151Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.062.102 -1.474.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.273.845.714 -1.304.376.989Net Dönem Karı veya Zararı79.614.125 30.531.275Kontrol Gücü Olmayan Paylar-54.582 -33.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-193.243.380 -273.248.273TOPLAM KAYNAKLAR1.670.459.950 1.434.307.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 210.776.324 260.540.369Satışların Maliyeti11 -124.071.352 -149.694.127TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.704.972 110.846.242BRÜT KAR (ZARAR)86.704.972 110.846.242Genel Yönetim Giderleri-8.495.862 -4.794.281Pazarlama Giderleri-8.050.632 -6.702.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.042.272 1.190.092Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.967.630 -84.750.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.233.120 15.789.464FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.233.120 15.789.464Finansman Gelirleri51.700.068 19.384.843Finansman Giderleri-51.785.135 -153.979.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.148.053 -118.804.841Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri444.612 -826.076Dönem Vergi (Gideri) Geliri-103.157 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri547.769 -826.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.592.665 -119.630.917DÖNEM KARI (ZARARI)79.592.665 -119.630.917Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.460 -13.248Ana Ortaklık Payları79.614.125 -119.617.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00150000 -0,00220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar412.228 14.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)412.228 14.124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.004.893 -119.616.793Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.460 -13.248Ana Ortaklık Payları80.026.353 -119.603.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791734BIST