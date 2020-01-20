***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196Diğer Düzeltmeler-3.390.406 -3.390.406 -3.390.406Transferler-216.239.682 216.239.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-386.617 2.917.487 2.527.870 -13.878 2.513.992Dönem Karı (Zararı)2.914.487 2.914.487 -13.878 2.900.609Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-386.617 -386.617 -386.617Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.123.314 21.246.627 -1.304.376.989 -475.919 -303.871.329 -26.281 -303.897.610Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler30.531.275 -30.531.275 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.001 75.879.314 76.083.315 -22.074 76.061.241Dönem Karı (Zararı)75.879.314 75.879.314 -22.074 75.857.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)204.001 0 204.001 0 204.001Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.270.329 21.246.627 -1.273.845.714 75.879.314 -197.131.836 -55.196 -197.187.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.968.365 216.475.399Dönem Karı (Zararı)75.857.240 -489.797Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.905.285 71.169.798Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler57.001.167 39.946.868Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.539.593 3.359.379Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.539.593 1.940.112Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.419.267Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-673.785 2.661.298Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler780.014 532.861Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.453.799 2.128.437Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.896.242 16.765.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-86.013.383 -48.965.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler119.909.625 65.730.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-804.984 2.414.434Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -46.773.358Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 70.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -46.843.358Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-95.042.570 52.796.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.286.092 82.638.813Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler102.976.471 12.019.036Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.407.910 -3.493.451Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.947.488 2.413.168Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.821.635 -6.147.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-141.660.817 -30.547.819Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler117.538.570 92.107.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.596.540 -132.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.633.257 16.420.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.496.265 500.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)40.129.522 15.920.382Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.665.863 153.318.814Alınan Faiz82.972 205.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-311.436 -576.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.559.053Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.405.764 65.087.263YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.347.307 -50.297.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.311.768 -10.006.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.997.319 -1.011.751Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.314.449 -8.994.255Verilen Nakit Avans ve Borçlar-81.035.539 -40.291.759İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-81.035.539 -40.291.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.911.073 -149.370.253Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri506.919.983 508.747.500Kredilerden Nakit Girişleri506.919.983 508.747.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-308.117.111 -571.258.473Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-308.117.111 -571.258.473Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.521.508 0Ödenen Faiz-45.539.005 -88.452.160Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.168.714 1.592.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.595.401 16.807.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.595.401 16.807.381DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.276.870 5.465.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 19.872.271 22.272.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.872.271 9.276.870Finansal Yatırımlar94.413.332 12.973.268Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri94.413.332 12.973.268Ticari Alacaklar159.041.553 255.797.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar159.041.553 255.797.407Diğer Alacaklar50.485.158 25.476.892İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 50.163.477 23.258.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar321.681 2.218.218Stoklar26.549.792 23.141.882Peşin Ödenmiş Giderler91.654.765 35.835.388Diğer Dönen Varlıklar2.597.462 1.978.794ARA TOPLAM444.614.333 364.480.501TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR444.614.333 364.480.501DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.210.206 19.009.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.210.206 19.009.688Diğer Alacaklar684.804.844 542.847.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 684.673.749 542.748.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar131.095 98.356Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.360.000 2.360.000Maddi Duran Varlıklar7 16.771.144 13.493.884Kullanım Hakkı Varlıkları2.5 26.891.477 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 221.585.016 221.144.071Peşin Ödenmiş Giderler248.461.347 261.333.236Ertelenmiş Vergi Varlığı4.331.960 3.471.081Diğer Duran Varlıklar8.045.065 6.167.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.218.461.059 1.069.826.588TOPLAM VARLIKLAR1.663.075.392 1.434.307.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 313.801.433 403.780.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 365.473.242 215.919.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları365.473.242 215.919.598Banka Kredileri359.768.194 215.919.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.705.048 0Ticari Borçlar201.477.792 244.155.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar201.477.792 244.155.147Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar139.412.176 271.062.563Diğer Borçlar34.518.087 53.945.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 30.105.091 25.936.377İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.412.996 28.009.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler185.663.076 59.939.590Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri185.663.076 59.939.590Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü55.895 0Kısa Vadeli Karşılıklar15.429.708 16.735.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.188.919 2.040.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.240.789 14.694.588Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.472.051 24.150.936ARA TOPLAM1.320.303.460 1.289.689.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.320.303.460 1.289.689.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 415.393.521 269.611.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar415.393.521 269.611.594Banka Kredileri393.015.233 269.611.594Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.378.288 0Ticari Borçlar14.169.700 19.587.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.169.700 19.587.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar56.795.053 66.805.483Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler51.261.052 59.445.968Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri51.261.052 59.445.968Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.110.056 1.993.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.110.056 1.993.556Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler229.582 421.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER539.958.964 417.865.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.262.424 1.707.555.362ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-197.131.836 -273.215.151Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.270.329 -1.474.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.273.845.714 -1.304.376.989Net Dönem Karı veya Zararı75.879.314 30.531.275Kontrol Gücü Olmayan Paylar-55.196 -33.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-197.187.032 -273.248.273TOPLAM KAYNAKLAR1.663.075.392 1.434.307.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 503.702.125 495.672.433 292.925.801 235.132.064Satışların Maliyeti11 -372.101.847 -339.936.156 -248.030.495 -190.242.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.600.278 155.736.277 44.895.306 44.890.035BRÜT KAR (ZARAR)131.600.278 155.736.277 44.895.306 44.890.035Genel Yönetim Giderleri-17.311.181 -11.264.199 -8.815.319 -6.469.918Pazarlama Giderleri-20.422.532 -13.237.512 -12.371.900 -6.535.170Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.041.871 5.039.977 999.599 3.849.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.636.266 -41.940.694 -2.668.636 42.809.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.272.170 94.333.849 22.039.050 78.544.385Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -70.000 0 -70.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.272.170 94.263.849 22.039.050 78.474.385Finansman Gelirleri101.209.117 48.965.386 49.509.049 29.580.543Finansman Giderleri-127.429.031 -141.304.598 -75.643.896 12.674.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.052.256 1.924.637 -4.095.797 120.729.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri804.984 -2.414.434 360.372 -1.588.358Dönem Vergi (Gideri) Geliri-55.895 -1.650.845 47.262 -1.650.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri860.879 -763.589 313.110 62.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.857.240 -489.797 -3.735.425 119.141.120DÖNEM KARI (ZARARI)75.857.240 -489.797 -3.735.425 119.141.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.074 -13.878 -614 -630Ana Ortaklık Payları75.879.314 -475.919 -3.734.811 119.141.750Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,00140000 -0,00000910 -0,00006918 0,00220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar204.001 -386.617 -208.227 -400.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.001 -386.617 -208.227 -400.741TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.061.241 -876.414 -3.943.652 118.740.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.074 -13.878 -614 -630Ana Ortaklık Payları76.083.315 -862.536 -3.943.038 118.741.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813646BIST