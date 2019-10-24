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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

24.10.2019 23:03
GÜNCEL HABERLER

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
24.12.2012
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.01.2013
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Nazım Doğan, Erkan Kıvrak, Hüseyin Sancak, Mehmet Gündoğan, Recep Benan Gezen, Güzel İspir, Ersel Yıldırım, Mehmet Ali Dağıstan, Mustafa Bingöl, Alper Perek, Muhittin Yılmaz, Refik Aksu, Barış Yüksel, Serhan Karaaslan, Ebubekir Özsoy
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/339 E.
Davanın Duruşma Tarihi
24.10.2019 13:20
Alınan Karar
1- Asıl davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına, 2- Birleşen davanın reddine, karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2014/339 Esas sayılı dosyanın 24.10.2019 tarihinde yapılan duruşmasında
1- Asıl davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına, 
2- Birleşen davanın reddine,
      
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794679


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Yarım 887 910 3,13  
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