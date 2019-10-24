***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.12.2012Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.01.2013Davanın KonusuGenel Kurul Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Nazım Doğan, Erkan Kıvrak, Hüseyin Sancak, Mehmet Gündoğan, Recep Benan Gezen, Güzel İspir, Ersel Yıldırım, Mehmet Ali Dağıstan, Mustafa Bingöl, Alper Perek, Muhittin Yılmaz, Refik Aksu, Barış Yüksel, Serhan Karaaslan, Ebubekir ÖzsoyDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/339 E.Davanın Duruşma Tarihi24.10.2019 13:20Alınan Karar1- Asıl davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına, 2- Birleşen davanın reddine, karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2014/339 Esas sayılı dosyanın 24.10.2019 tarihinde yapılan duruşmasında1- Asıl davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına,2- Birleşen davanın reddine,Karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794679BIST