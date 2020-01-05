***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
05.01.2020 17:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Henry Chuckwuemeka Onyekuru
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
AS Monaco Football Club SAM
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
05.01.2020
Sözleşme Süresi
30.06.2020
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807623
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