***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıHenry Chuckwuemeka OnyekuruTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüAS Monaco Football Club SAMGörüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi05.01.2020Sözleşme Süresi30.06.2020Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807623BIST