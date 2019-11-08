***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087Transferler33.317.912 -33.317.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-451.830 -66.440.065 -157.259.929 -224.151.824 73.009.192 -151.142.632Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması28.376.207 28.376.207 35.857.652 64.233.859Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 261.940.485 -1.910.381 -134.828.154 52.295.108 420.473.851 -157.259.929 774.710.980 345.891.334 1.120.602.314Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006Hatalara İlişkin Düzeltmeler-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560Düzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler1.543.629 -85.779.325 84.235.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)537.362 -123.838.000 -62.625.500 -185.926.138 -8.941.937 -194.868.075Kar Payları-90.132.523 -90.132.523Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -400.466 -337.131.368 53.838.737 348.259.261 -62.625.500 664.870.983 287.684.865 952.555.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI366.432.242 330.773.056Dönem Karı (Zararı)1.475.956 -10.132.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler350.617.363 305.323.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 62.585.641 53.929.750Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.781.957 2.011.758Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.537.523 2.539.036Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.319.480 -527.278Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.456.323 68.452.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.114.612 60.971.166Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.341.711 7.481.530Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler235.065.742 280.177.538Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler235.933.135 283.515.211Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-867.393 -3.337.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.194.116 15.612.263Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.194.116 15.612.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.139.140 -3.897.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.509.928 -111.962.689Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23.554 999.399Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9-10 23.554 999.399Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler111.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler266.182.672 371.252.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler179.127.544 -449.530.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.047.193 44.864.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler66.995.729 28.730.976Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.621.908 42.594.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler251.922.571 13.635.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.485.100 -3.418.642Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.665.895 276.817.430Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-25.383.844 370.909.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.659.232 46.648.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları618.275.991 666.442.855Ödenen Faiz-209.995.111 -266.241.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-32.777.160 -62.474.820Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.071.478 -6.953.594YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-121.053.127 -32.092.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 150.325 3.803.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -99.359.168 -57.223.966Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.844.284 21.327.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-267.181.804 70.201.224Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.990.304.305 2.327.410.848Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.257.486.109 -2.257.209.624YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.802.689 368.881.875Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-113.745.073 -61.233.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.547.762 307.648.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ359.227.711 223.188.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.679.949 530.836.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 223.780.401 368.851.076Finansal Yatırımlar41.225.486 35.397.720Ticari Alacaklar464.240.584 647.319.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 104.930.295 104.052.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 359.310.289 543.266.746Diğer Alacaklar236.594.712 216.078.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 236.594.712 216.078.981Stoklar8 1.111.858.631 1.108.978.905Peşin Ödenmiş Giderler61.395.658 27.772.069İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler61.395.658 27.772.069Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.854.255 2.113.481Diğer Dönen Varlıklar17.219.475 21.373.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.219.475 21.373.133ARA TOPLAM2.159.169.202 2.427.884.451TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.159.169.202 2.427.884.451DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22.679.405 6.662.887Diğer Alacaklar66.479.962 59.948.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 66.479.962 59.948.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.043.475 18.904.335Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller63.698.581 63.809.825Maddi Duran Varlıklar9 1.560.780.540 1.552.653.459Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 111.820.528 142.309.759Şerefiye90.746.366 121.614.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.074.162 20.694.884Peşin Ödenmiş Giderler18.571.446 19.573.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.571.446 19.573.127Ertelenmiş Vergi Varlığı57.651.158 43.521.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.921.725.095 1.907.383.163TOPLAM VARLIKLAR4.080.894.297 4.335.267.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.291.110.698 1.352.015.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 47.306.463 198.437.226Ticari Borçlar1.032.392.842 779.632.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.073.191 1.431.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.031.319.651 778.200.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.720.304 31.205.404Diğer Borçlar65.324.143 34.850.876İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 65.324.143 34.850.876Türev Araçlar1.509.381 4.703.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.509.381 4.703.497Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.950.591 41.334.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.950.591 41.334.435Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.603.988 4.680.658Kısa Vadeli Karşılıklar128.057.873 98.861.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar29.726.814 32.496.815Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 98.331.059 66.365.157ARA TOPLAM2.606.976.283 2.545.722.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.606.976.283 2.545.722.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 30.642.606 59.850.476Diğer Borçlar345.205.100 349.323.760İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar345.205.100 349.323.760Uzun Vadeli Karşılıklar124.847.870 116.286.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar124.847.870 116.286.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.666.590 26.528.482TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.362.166 551.988.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.128.338.449 3.097.711.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar664.870.983 850.797.121Ödenmiş Sermaye334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)328.529.853 327.992.491Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)328.529.853 327.992.491Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.930.319 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-400.466 -937.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-337.131.368 -213.293.368Yabancı Para Çevrim Farkları-337.131.368 -213.293.368Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 52.295.108Yasal Yedekler53.838.737 52.295.108Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları348.259.261 434.038.586Net Dönem Karı veya Zararı-62.625.500 -84.235.696Kontrol Gücü Olmayan Paylar287.684.865 386.759.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR952.555.848 1.237.556.446TOPLAM KAYNAKLAR4.080.894.297 4.335.267.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.388.266.544 3.213.707.790 821.089.754 943.855.591Satışların Maliyeti13 -2.671.732.073 -2.408.684.331 -581.205.676 -612.065.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)716.534.471 805.023.459 239.884.078 331.790.094BRÜT KAR (ZARAR)716.534.471 805.023.459 239.884.078 331.790.094Genel Yönetim Giderleri-103.542.646 -110.142.898 -24.901.856 -30.084.300Pazarlama Giderleri-269.798.611 -251.297.396 -92.360.788 -81.934.271Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 336.838.314 969.546.900 182.301.954 802.634.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -409.765.565 -1.254.721.172 -191.547.925 -1.007.777.769ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)270.265.963 158.408.893 113.375.463 14.628.360Yatırım Faaliyetlerinden Giderler91.046 -7.710.775 -42.593 70.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.139.140 3.897.124 -903.098 -534.392FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)271.496.149 154.595.242 112.429.772 14.164.416Finansman Giderleri-281.530.121 -276.690.922 -117.139.543 -150.264.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.033.972 -122.095.680 -4.709.771 -136.100.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.509.928 111.962.689 3.519.301 74.550.197Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.472.226 -7.938.832 586.524 -6.299.039Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.982.154 119.901.521 2.932.777 80.849.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.475.956 -10.132.991 -1.190.470 -61.549.953DÖNEM KARI (ZARARI)1.475.956 -10.132.991 -1.190.470 -61.549.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar64.101.456 147.126.938 44.207.728 71.803.488Ana Ortaklık Payları-62.625.500 -157.259.929 -45.398.198 -133.353.441Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 15 -0,00190000 -0,00470000 -0,00140000 -0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar537.362 -451.830 -61.694 -1.226.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)671.703 -564.788 -77.117 -1.533.499Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-134.341 112.958 15.423 306.700Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-134.341 112.958 15.423 306.700Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-196.881.393 -140.557.811 7.947.302 -163.855.989Yabancı Para Çevrim Farkları-196.881.393 -140.557.811 7.947.302 -163.855.989DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-196.344.031 -141.009.641 7.885.608 -165.082.788TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-194.868.075 -151.142.632 6.695.138 -226.632.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.941.937 73.009.192 47.306.860 -4.744.303Ana Ortaklık Payları-185.926.138 -224.151.824 -40.611.722 -221.888.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797829BIST