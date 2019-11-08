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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.11.2019 21:27
GÜNCEL HABERLER

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K. 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31
İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59
FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48
İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55
İSKENDERUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kırlar Mevkii Fatih Mah. Atatürk Cad. Helvacı - Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 60
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kamalı Mah. 4043 Sok. No.1/A Atakum / SAMSUN +90 (362) 266 40 10 +90 (362) 266 68 25
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ulubağ Mh. Recep Tayyip Erdoğan Blv. Tarım Kredi St. No.305/5 Haliliye / ŞANLIURFA +90 (414) 341 08 08 +90 (414) 381 08 10
TEKİRDAĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Turgut Mah. Ördeklidere Cad. No: 16/1 TEKİRDAĞ +90 (282) 262 76 50 / +90 (282) 262 47 94 +90 (282) 262 98 51

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar-Grup 2




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MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
METAL 0,78 27.028 % 9,86  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3443 7,3811 % 0,02  
Frank 5,7533 5,7880 % -0,02  
Riyal 1,5320 1,5397 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.460 -8,58  
Altın Gr. 271 271 -0,83  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,30  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,05  
B. Petrol 62,62 62,62 0,33  
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