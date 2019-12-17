***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2019 10:57
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803820
BIST
11:11111.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 427,25
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:115,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:116,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:11278,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,51
|16.794.752
|% 13,37
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|TSPOR
|2,61
|64.905.008
|% -5,78
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.877.331
|% -5,49
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|369.812.394
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|134.086.953
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,36
|61.283.947
|% 0,74
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|54.644.360
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7473
|7,7861
|% -0,44
|
|Frank
|5,9435
|5,9793
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,10
|
|Altın Gr.
|278
|279
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,16
|