***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Kurul bilgisine sunulmak üzere ekli Bilgilendirme Politikasının onaylanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809396BIST