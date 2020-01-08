***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Kurul'da onaylanması öncesinde Esas Sözleşmenin ekli tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara başvuru işlemlerinin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809277BIST