***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.01.2020 14:46
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşme tadil metni SPK tarafından 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814313
BIST
15:26120.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.563,59
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:265,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:266,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:26297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|YUNSA
|16,20
|122.201.072
|% 14,98
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.053.786
|% 14,80
|
|KFEIN
|14,01
|113.459.528
|% 14,74
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,99
|23.939.904
|% -10,02
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.308.532.160
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|GARAN
|11,75
|405.830.971
|% -2,57
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|235.332.912
|% -0,61
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
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