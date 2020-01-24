***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşme tadil metni SPK tarafından 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814313BIST